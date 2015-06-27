Глава МИД Франции: Иран должен окончательно отказаться от планов создания ядерного оружия

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Франция требует, чтобы Иран на самом деле и окончательно отказался от планов создания ядерного оружия. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил по прибытию в Вену, где проходят переговоры "шестерки" и Ирана по ядерной программе Тегерана.

Не все участники переговоры по иранской ядерной программе согласны с условиями, при выполнении которых возможно достичь соглашение, отметил он.

Такими условиями Фабиус назвал "долгосрочные ограничения иранских возможностей по исследованиям и производству в ядерной области". Второе условие - верификация тех мест (ядерных объектов, включая военные объекты, если потребуется). Третье условие - "возвращение санкций в случае нарушения договоренностей" со стороны Ирана.