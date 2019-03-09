Эльдар Азизов посетил ярмарку Новруза ФОТО

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с праздником Новруз в городе Баку приступили к работе ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, ярмарки организованы в 14 местах столицы.

На ярмарках свежие и качественные сельскохозяйственные продукты по около 100 наименованиям, привезенные из различных районов страны, представлены населению по ценам ниже рыночных.

В связи с этим при совместной организации Исполнительной власти города Баку и исполнительной власти Низаминского района на проспекте Гары Гараева в Низаминском районе стартовала ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции.

Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов, глава ИВ Низаминского района Ариф Гасымов, глава Аппарата министерства сельского хозяйства Агиль Гулиев, представители районной общественности на месте ознакомились с работой ярмарки, дали соответствующие поручения.

Отметим, что начиная со 2 марта во всех районах станы по субботам и воскресеньям проводится ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции. В преддверии праздника Новруз ярмарки будут проходить ежедневно с 16 по 21 марта.

Фото: Фири Салим