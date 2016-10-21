Глава государства: Мы станем в мировом масштабе важной страной, экспортирующей сельскохозяйственную продукцию

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Мы станем в мировом масштабе важной страной, экспортирующей сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на встрече с коллективом крестьянско-фермерского хозяйства "Биринджи Шихлы" в Газахе и представителями общественности района.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проделанная здесь работа производит прекрасное впечатление: "Вы сделали хорошее дело. Такие хозяйства очень полезны для развития нашей страны, сельского хозяйства, так как сегодня наша страна, все регионы всестороннее развиваются. Сельское хозяйство сегодня является приоритетной отраслью. Работа, проделанная здесь в короткий срок, свидетельствует о том, что при наличии твердой воли любое дело по плечу. Сегодня мне показали, как на некогда неорошаемых земельных участках сейчас проведены оросительные работы, применены самые современные технологии, таким образом, к посеву привлечены уже сотни гектаров земельных площадей. Выращиваемая здесь продукция обеспечит продовольственную безопасность нашей страны, а также будет экспортироваться. Таким образом развитие сельского хозяйства пойдет еще более высокими темпами. Сегодня это уже реальность. Несмотря на то, что мир сегодня переживает кризис, в Азербайджане сельское хозяйство в этом году увеличилось более чем на 2 процента. За счет именно таких хозяйств, так как проводится целенаправленная работа. Государство оказывает поддержку и техникой, и кредитами, дает методические рекомендации, и люди привлекаются к этой работе. Как мне сообщили, сельские жители заняты на этой работе, получают хорошую зарплату. Здесь создаются рабочие места, а также применяется новейшая техника. То есть это – современный подход, который усилит нашу страну. Прежде всего, мы должны обеспечить собственные потребности. Еще большее развитие получит здесь картофелеводство. Мы уже не только обеспечиваем собственные нужды, но и экспортируем. А в зерноводстве мы пока не можем обеспечить свои потребности. Поэтому зерноводству следует уделять особое внимание, с тем, чтобы мы в течение ближайших нескольких лет обеспечили за свой счет внутренние потребности и в этой отрасли. Предусматривается увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. Традиционная продукция экспортируется, однако сегодня мы уделяем большое внимание и другим отраслям".

Глава государства подчеркнул, что в Газахском районе предусмотрены посевные площади для сахарной свеклы: "Это тоже очень важная отрасль, так как мы должны полностью обеспечивать себя сахарной свеклой с тем, чтобы функционирующий в Имишли сахарный завод работал на местном сырье. Так должно быть и в других отраслях. Мне известно, что в настоящее время большой интерес в Газахском районе проявляется и к фундуководству, государство поддерживает это. Это тоже очень доходная отрасль, которая улучшит материальное положение сельских жителей, кроме того, у нас появится большой экспортный потенциал.

Мы должны стараться рационально использовать наши природные условия, плодородные земли, с тем, чтобы привлечь к посеву площади, не включенные по сей день в оборот. Для этого предпринимаются агротехнические меры, в частности, связанные с орошением, местные исполнительные органы включились в эту работу. Мы думаем ежегодно включать в оборот десятки тысяч гектаров земель, обеспечить оросительные работы. В следующем году только по линии местной исполнительной власти сев будет проводиться уже на 80-90 тысячах гектаров. В ближайшем будущем планируется наметить еще более широкую программу с тем, чтобы ежегодно проводить работу, по меньшей мере, на 100 тысячах гектаров, то есть включить эти земли в оборот. Таким образом, мы станем важной страной, экспортирующей сельскохозяйственную продукцию, не только в регионе, но и в мировом масштабе. Для этого имеются все возможности. Проводится государственная политика. Оказывается поддержка фермерам, выплачиваются субсидии, на льготных условиях предоставляются удобрения, топливо. Вкладываются государственные инвестиции, по линии агролизинга выделяются средства на приобретение техники. В последние годы по линии Национального фонда помощи предпринимательству были выплачены льготные кредиты в объеме 1 миллиард манатов, этот процесс продолжается. В нынешнем году предусматриваются 200 миллионов манатов, в следующем году, как минимум, будет столько же. То есть это – проводимая государством работа. Если добавить к этим делам инфраструктурные проекты, то картина станет яснее, так как для развития сельского хозяйства, в первую очередь, нужны инфраструктурные проекты. В настоящее время прокладываются дороги. Сегодня мы отметили открытие автомобильной дороги Газах-Косалар. Нет проблем и в области обеспечения электроэнергией. Несмотря на то, что газификация по стране пока не достигла 100 процентов, тем не менее, в Газахском районе она находится на уровне 100 процентов. В следующем году планируется начать реализацию проекта питьевой воды. Я знаю, что эти проблемы имеют место. В некоторых районах данные вопросы уже нашли решение. В следующем году должна начаться реализация проектов питьевой воды в городе Газах и некоторых селах. Реализованы другие инфраструктурные проекты, оказывающие непосредственное влияние на развитие сельского хозяйства, промышленности. Одновременно необходимо создавать перерабатывающие предприятия. Сельскохозяйственные, перерабатывающие и промышленные предприятия составляют один комплекс. Таким образом, через несколько лет зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового фактора полностью сократится. В этом и заключается наша цель. Кроме того, сельское хозяйство привлекает к работе тысячи, десятки тысяч людей. Сегодня в различных местах Азербайджана наблюдается большое воодушевление, люди возвращаются к земле, видят, что оказывается государственная поддержка, проводится государственная политика. Люди видят, что это улучшает их материальное положение".

"Население у нас растет. Примерно на 100 тысяч в год. Поэтому мы должны постоянно заниматься созданием рабочих мест. Сельское хозяйство занимает особое место в данном вопросе. Следует учесть, что на многих наших землях оросительные работы пока не организованы. В предстоящие годы основное внимание будет уделяться созданию современных сельскохозяйственных предприятий на не орошаемых сегодня землях, то есть там, где никакой работы не проводится. Мы добьемся этого.

Создание за короткое время в Газахском районе такого крестьянско-фермерского хозяйства свидетельствует о том, что государственная политика пользуется большой поддержкой и на местах. Люди приветствуют это, граждане довольны. Мне сообщили, что здесь построены многочисленные объекты. В дальнейшем предусмотрено также строительство холодильного склада. Это тоже очень необходимо для того, чтобы выращиваемая здесь продукция не портилась, поставлялась на внутренний рынок. Одновременно увеличение объема продукции здесь создаст большой экспортный потенциал.

Таким образом, работа пойдет еще более высокими темпами, и Газахский район будет развиваться еще более динамично. Сегодня многое зависит от исполнительной власти районов. Я говорил, что коллектив исполнительной власти каждого района должен стараться привлекать как иностранные, так и местные инвестиции, организовать работу, создавать рабочие места для людей. Оценка им будет дана именно по этим показателям. Вижу, что здесь проводится серьезная работа в данном направлении", - отметил президент Ильхам Алиев.