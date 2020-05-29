Глава Ассоциации: В период пандемии в основном экспортировался гранатовый сок

В период карантина Азербайджан в основном экспортировал гранатовый сок и гранатовый концентрат.

Об этом Report сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, в целом с экспортом гранатовой продукции не возникло никаких проблем: "В основном гранатовый сок экспортируются в Россию, Украину и некоторые страны Европы".

"С января 2020 года по сегодняшний день из Азербайджана в различные страны экспортировано около 2 000 тонн граната на сумму примерно 2 млн долларов США, 160 тонн гранатового концентрата на сумму 190 тыс. долларов США, а также около 3 700 тонн гранатового сока на общую сумму примерно 6 млн долларов США", - сказал он.

Ф.Гарашов добавил, что в 2019 году в экспорте граната были зафиксированы рекордные показатели.

Напомним, что в январе-марте 2020 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил 429 млн долларов США. Рост в этот период составил 3,3% или 13,7 млн долларов США.