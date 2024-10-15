Глава Ассоциации: Субсидирование Global Gap целесообразно для экспорта граната

Получение сертификата Global Gap (признанная во всем мире серия сельскохозяйственных стандартов, устанавливающих практики ведения сельского хозяйства - Ред.) требует высоких затрат для производителей граната, поэтому было бы целесообразно, если бы государ

Получение сертификата Global Gap (признанная во всем мире серия сельскохозяйственных стандартов, устанавливающих практики ведения сельского хозяйства - Ред.) требует высоких затрат для производителей граната, поэтому было бы целесообразно, если бы государство субсидировало эту пошлину.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, основными рынками сбыта азербайджанского граната были Россия и, до начала российско-украинского конфликта, Украина.

"В разные годы также осуществлялся экспорт в некоторые европейские страны и страны Залива, но он не был масштабным. Сейчас планируется увеличить географию экспорта, в том числе в европейские страны. Однако, учитывая, что для экспорта необходим сертификат Global Gap, а его получение связано с существенными финансовыми затратами для фермеров, выделение субсидий со стороны государства представляется более целесообразным", - сказал Гарашов.