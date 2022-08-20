Глава ассоциации: Продажи яиц по ценам выше текущих не ожидается

"В настоящее время в стране достаточно запасов яиц, и продажи данной продукции по ценам выше текущих в краткосрочной перспективе не ожидается".

"В настоящее время в стране достаточно запасов яиц и продажи данной продукции по ценам выше текущих в краткосрочной перспективе не ожидается".

Об этом Report заявили в Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров птичьего мяса и яиц (APEPEA).

Было отмечено, что продукция ни одного из производителей яиц, входящих в ассоциацию, не реализуется по вышеуказанной цене.

Как подчеркнул председатель правления APEPEA Мурват Гасанлы, с февраля и до последней недели каких-либо изменений в цене яиц в стране не наблюдалось.

"Хотя, стоимость на мировом рынке кормов и кормовых добавок, являющихся основными составляющими производства яиц, с февраля выросла в среднем на 30-40 процентов, исходя из чего себестоимость одного яйца увеличилась до 16-17 гяпиков, ни один из производителей яиц, входящих в Ассоциацию, не повысил цену. Основная причина этого заключается в том, что производство яиц в стране превосходит спрос, а цены регулируются рынком", - сказал М.Гасанлы.

По его словам, в последние месяцы производители яиц, в частности, средние и мелкие предприниматели, понесли огромные убытки.

"У крупных производителей, которые смогли заранее обеспечить запас корма, убытки оказались меньше. Часть из них также начала экспортировать продукцию за рубеж. Многие малые и средние предприятия сократили маточное поголовье, чтобы избежать потерь. Поэтому производство сократилось и с середины августа из-за увеличения спроса цены выросли до 14-15 гяпиков при оптовой продаже. То есть сегодня цена яиц с фабрики не превышает 15 гяпиков. В настоящее время розничные цены в большинстве торговых сетей составляют 16 гяпиков, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В прошлом году производители закупали кукурузу по 44, а пшеницу - по 40 гяпиков, ящик яиц (360 единиц) продавали по 58 манатов. Сейчас кукуруза закупается по 84-85 гяпиков, пшеница - по 65, однако, оптовая цена на яйца составляет 54 маната за коробку. Другими словами, цена яиц фактически ниже, чем в прошлом году. Если кто-то, воспользовавшись ситуацией, продает закупленное им по 14-15 гяпиков яйца за 20-22 гяпика, то производитель тут не виноват", - подчеркнул М.Гасанлы.

Отметим, что в последние дни распространяются сообщения о повышении цен на яйца в стране. Некоторые источники утверждают, что цена на яйца поднялась до 22-23 гяпика.