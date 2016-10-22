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    Германия выделит на нужды беженцев из Мосула 34 млн евро

    Согласно данным ООН, из этого города могут бежать до 1 млн человек

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Германия считает, что по мере освобождения Мосула от "Исламского государства" все больше беженцев устремятся в другие регионы Ирака и в Турцию. В этой связи Берлин выделит 34 млн евро, которые пойдут на нужды перемещенных лиц.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью в немецкой "Нойе Оснабрюккер цайтунг" министр экономического развития и сотрудничества Германии Герд Мюллер.

    "Для одного только Мосула и его окрестностей мы можем выделить дополнительно 34 млн евро в качестве срочной помощи", - сказал он.

    Согласно данным ООН, из этого города могут бежать до 1 млн человек. 

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