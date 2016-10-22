Германия выделит на нужды беженцев из Мосула 34 млн евро

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Германия считает, что по мере освобождения Мосула от "Исламского государства" все больше беженцев устремятся в другие регионы Ирака и в Турцию. В этой связи Берлин выделит 34 млн евро, которые пойдут на нужды перемещенных лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью в немецкой "Нойе Оснабрюккер цайтунг" министр экономического развития и сотрудничества Германии Герд Мюллер.

"Для одного только Мосула и его окрестностей мы можем выделить дополнительно 34 млн евро в качестве срочной помощи", - сказал он.

Согласно данным ООН, из этого города могут бежать до 1 млн человек.