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Германия выделит еще 10 млн евро для обеспечения поставок зерна из Украины

Германия выделит еще 10 млн евро для обеспечения поставок зерна из Украины Германия предоставит дополнительно 10 млн евро для обеспечения поставок зерна из Украины по согласованию со Всемирной продовольственной программой (ВПП).
АПК
26 ноября 2022 г. 16:08
Германия выделит еще 10 млн евро для обеспечения поставок зерна из Украины

Германия предоставит дополнительно 10 млн евро для обеспечения поставок зерна из Украины по согласованию со Всемирной продовольственной программой (ВПП).

Как передает Report со ссылкой на DPA, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В своем распространенном в субботу видеообращении Шольц утверждал, что "голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия". "Вот почему мы не можем смириться с тем, что переживаем прямо сейчас: худший глобальный продовольственный кризис за последние годы с разрушительными последствиями для миллионов людей - от Афганистана до Мадагаскара, от Сахеля до Африканского Рога", - сказал глава правительства ФРГ.

Он подчеркнул, что ФРГ приветствует успешные усилия ООН по продлению черноморской зерновой инициативы.

Судно ВПП, отправленное при поддержке Германии, сейчас находится в пути для доставки украинского зерна в Эфиопию. На саммите Группы семи (G7), прошедшем в ФРГ, страны "семерки" выделили еще 4,5 млрд долларов на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и предотвращение голода.

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Версия на английском языке Germany to allocate another 10M euros to ensure grain supply from Ukraine

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