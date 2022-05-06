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Гендиректор ФАО поблагодарил Азербайджан за приверженность цифровизации сельского хозяйства

Гендиректор ФАО поблагодарил Азербайджан за приверженность цифровизации сельского хозяйства Азербайджан привержен сотрудничеству с ФАО в сфере развития сельского хозяйства по ряду направлений.
АПК
6 мая 2022 г. 10:59
Гендиректор ФАО поблагодарил Азербайджан за приверженность цифровизации сельского хозяйства

Азербайджан привержен сотрудничеству с ФАО в сфере развития сельского хозяйства по ряду направлений.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй на международной конференции по цифровизации сельского хозяйства в Баку.

Он также поблагодарил Азербайджан за приверженность цифровизации сельского хозяйства и отметил важность взаимодействия в тех сферах, которые поставлены на повестку дня сотрудничества с Азербайджаном, в том числе развитие таких сфер сельского хозяйства как животноводство и других, цифровизацию всех этих отраслей.

Гендиректор ФАО отметил важность проведения данной конференции с учетом всех происходящих в мире кризисов, в том числе пандемии, которые оказывают влияние на глобальную экономику.

По его словам, цифровизация является важным направлением с точки зрения развития сельского хозяйства. В этом случае ФАО также играет важную роль. Дорожная карта, представленная генеральным секретарем ООН, обозначила все основные направления по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), в том числе в развитии данного сектора.

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Версия на английском языке FAO head thanks Azerbaijan for commitment to agriculture digitalization

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