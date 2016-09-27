Gala Insurance займется обязательным страхованием автомобилей

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) ОАО Gala Insurance получила разрешение на осуществление деятельности по виду обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев.

Об этом сообщили Report из Палаты.

По информации, Палата с учетом страховых сборов Gala Insurance за январь-август текущего года в объеме 3730528 манатов, более половины которых приходится на виды обязательного страхования, приняла решение о выдаче разрешения на осуществление деятельности по виду страхования ОСАГО.

Другим решением ПНФР, Мирзоев Бахлул Вугар оглу получил разрешение на осуществление брокерской деятельности.