Фуад Садыгов: В Азербайджане страхуется 96% посевов

В настоящее время в Азербайджане страхуется 96% посевов, засеянных и взращиваемых на пригодных для посева площадях.

В настоящее время в Азербайджане страхуется 96% посевов, засеянных и взращиваемых на пригодных для посева площадях.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, в настоящее время в стране застраховано 41 растение.

Ф.Садыгов отметил, что Фонд аграрного страхования функционирует в стране уже второй год: "Наша основная работа связана с предоставлением аграрных страховых услуг фермерам, определением пострадавших фермеров и выплатой им компенсаций. В этом направлении проделана достаточно большая работа. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году рынок аграрного страхования вырос на 450%. За шесть месяцев 2022 года рынок аграрного страхования вырос на 250% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это означает, что фермеры застрахованы, растет количество контрактов. В Азербайджане уже застраховано 15% посевных площадей, в число основных застрахованных нами растений входят зерно, хлопок, вишня, гранат, соя".

Напомним, что за 5 месяцев этого года по стране было собрано более 5 миллионов манатов аграрных страховых взносов.