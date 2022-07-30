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Фуад Садыгов: В Азербайджане страхуется 96% посевов

Фуад Садыгов: В Азербайджане страхуется 96% посевов В настоящее время в Азербайджане страхуется 96% посевов, засеянных и взращиваемых на пригодных для посева площадях.
АПК
30 июля 2022 г. 11:35
Фуад Садыгов: В Азербайджане страхуется 96% посевов

В настоящее время в Азербайджане страхуется 96% посевов, засеянных и взращиваемых на пригодных для посева площадях.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, в настоящее время в стране застраховано 41 растение.

Ф.Садыгов отметил, что Фонд аграрного страхования функционирует в стране уже второй год: "Наша основная работа связана с предоставлением аграрных страховых услуг фермерам, определением пострадавших фермеров и выплатой им компенсаций. В этом направлении проделана достаточно большая работа. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году рынок аграрного страхования вырос на 450%. За шесть месяцев 2022 года рынок аграрного страхования вырос на 250% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это означает, что фермеры застрахованы, растет количество контрактов. В Азербайджане уже застраховано 15% посевных площадей, в число основных застрахованных нами растений входят зерно, хлопок, вишня, гранат, соя".

Напомним, что за 5 месяцев этого года по стране было собрано более 5 миллионов манатов аграрных страховых взносов.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Sadıqov: “Azərbaycanda 96 % əkilən-becərilən bitkilər siğortalanır”

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