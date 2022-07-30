Фуад Садыгов: Неверно страховать растения во всех районах по одинаковой цене

У каждого региона свои специфические риски, поэтому неверно страховать одно и то же растение по одинаковой цене в различных районах.

У каждого региона свои специфические риски, поэтому неверно страховать одно и то же растение по одинаковой цене в различных районах.

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов.

По его словам, в Гянджа-Газахском, Дашкесан-Товузском и Шеки-Загатальском регионах град - довольно частое явление: "То есть на этих территориях риска больше. Если здесь применяется более высокий процент страхования из-за риска града, то неверно применять этот же процент к хозяйствам, расположенным в Аранской зоне или на Абшероне. Поскольку град в Азербайджане чаще бывает в указанных мной регионах, а на Абшероне случается редко. Тарифы определяются и варьируются в соответствии с регионом".