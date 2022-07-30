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Фуад Садыгов: Неверно страховать растения во всех районах по одинаковой цене

Фуад Садыгов: Неверно страховать растения во всех районах по одинаковой цене У каждого региона свои специфические риски, поэтому неверно страховать одно и то же растение по одинаковой цене в различных районах.
АПК
30 июля 2022 г. 12:31
Фуад Садыгов: Неверно страховать растения во всех районах по одинаковой цене

У каждого региона свои специфические риски, поэтому неверно страховать одно и то же растение по одинаковой цене в различных районах.

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов.

По его словам, в Гянджа-Газахском, Дашкесан-Товузском и Шеки-Загатальском регионах град - довольно частое явление: "То есть на этих территориях риска больше. Если здесь применяется более высокий процент страхования из-за риска града, то неверно применять этот же процент к хозяйствам, расположенным в Аранской зоне или на Абшероне. Поскольку град в Азербайджане чаще бывает в указанных мной регионах, а на Абшероне случается редко. Тарифы определяются и варьируются в соответствии с регионом".

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Версия на азербайджанском языке Fuad Sadıqov: “Bitkini bütün rayonlarda eyni qiymətlə siğortalamaq düzgün deyil”

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