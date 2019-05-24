Беатрис Фресенон: Франция заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства - ЭКСКЛЮЗИВ

"Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства".

Об этом в заявлении французскому бюро Report сказала стратегический и политический советник по дипломатическим вопросам министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции, замдиректора личного кабинета министра Беатрис Фресенон.

По ее словам, Азербайджан обладает широкими возможностями в сфере сельского хозяйства: "Франция обладает большим опытом в животноводстве, виноградарстве, сельхозтехнике и других областях и всегда готова поделиться своим опытом и поддержать Азербайджан", - сказала Б.Фресенон.

По словам Б.Фресенон, во Франции немало компаний, заинтересованных в инвестировании в Азербайджан: "Мы помогаем им в укреплении сотрудничества с Азербайджаном".