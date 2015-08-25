Франция перечислила России более 1 млрд. евро за непоставку "Мистралей"

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Все финансовые вопросы по вертолетоносцам "Мистраль", которые Франция отказалась поставлять России, на данный момент полностью урегулированы. Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил военно-дипломатический источник.

По информации, деньги в полном объеме перечислены российской стороне - это более 1 млрд. евро.

Сообщается, что эта сумма включает в себя не только авансовые платежи, которые перечислялись на постройку "Мистралей", но и сопутствующие расходы, связанные с подготовкой экипажей этих кораблей и установкой на них российского оборудования.