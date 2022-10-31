Франция изучает возможности экспорта украинского зерна наземными путями

Франция прорабатывает альтернативные варианты для вывоза украинского зерна после решения России приостановить участие в зерновой сделке.

Министерство сельского хозяйства Франции рассматривает возможности для экспорта зерновых из Украины в Европу по наземными путями через Румынию и Польшу после заявления России о выходе из "зерновой сделки".

Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Франции Марк Фено рассказал в интервью радиостанции RMC.

"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле. В частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене", — сказал он.

Новые варианты вывоза зерна рассматриваются после того, как Россия сообщила о выходе из соглашения о "безопасном коридоре", которое позволяло Украине осуществлять экспорт зерна морским путем после вторжения российских войск в страну.

Отказ России от сделки, вероятно, ударит по поставкам в страны, зависящие от импорта, усугубив глобальный продовольственный кризис и вызвав рост цен. Вывоз сотен тысяч тонн пшеницы, забронированных для поставки в Африку и на Ближний Восток, находится под угрозой из-за этого, также экспорт украинской кукурузы в Европу сократится.

Комментируя выход России из "зерновой сделки", согласованной при посредничестве ООН, глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что это усугубит мировой продовольственный кризис. Россия должна пересмотреть это решение, которое чревато тяжелыми последствиями, заявила она.