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Франция и Румыния подписали соглашение об упрощении экспорта украинского зерна

Франция и Румыния подписали соглашение об упрощении экспорта украинского зерна Правительства Франции и Румынии сегодня подписали соглашение об упрощении экспорта зерновых из Украины по суше.
АПК
12 сентября 2022 г. 17:00
Франция и Румыния подписали соглашение об упрощении экспорта украинского зерна

Правительства Франции и Румынии сегодня подписали соглашение об упрощении экспорта зерновых из Украины по суше.

Как передает Report cо ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон в Твиттере.

"Я, вместе со своим румынским коллегой Ионелом Скриоштяну, подписал соглашение, которое упрощает экспорт украинских зерновых через предоставление нашей логистической экспертизы", - заявил он.

Бон добавил, что подписание документа проходило в присутствии посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

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Версия на английском языке France, Romania ink deal to simplify Ukrainian grain export

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