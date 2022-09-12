Франция и Румыния подписали соглашение об упрощении экспорта украинского зерна

Правительства Франции и Румынии сегодня подписали соглашение об упрощении экспорта зерновых из Украины по суше.
Как передает Report cо ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон в Твиттере.
"Я, вместе со своим румынским коллегой Ионелом Скриоштяну, подписал соглашение, которое упрощает экспорт украинских зерновых через предоставление нашей логистической экспертизы", - заявил он.
Бон добавил, что подписание документа проходило в присутствии посла Украины во Франции Вадима Омельченко.