Фондом аграрного страхования застраховано 400 тыс. гектаров посевных площадей

На сегодняшний день Фонд аграрного страхования застраховал 400 тыс. гектаров посевных площадей.

На сегодняшний день Фонд аграрного страхования застраховал 400 тыс. гектаров посевных площадей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления фонда Фуад Садыгов.

По его словам, за последние 5 месяцев ущерб был нанесен 80 тыс. га посевных площадей: "С начала года поступило свыше 700 обращений в связи с различными страховыми случаями. Наши независимые эксперты в настоящее время находятся в регионах для оценки нанесенного ущерба. После завершения оценивания будет в полном размере компенсирован ущерб, нанесенный застрахованным хозяйствам".