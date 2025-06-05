Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов

Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов

В январе-мае текущего года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам более 4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель фонда Фуад Садыгов.

По его словам, в 2023 году эта цифра составила 2,4 млн манатов, а в 2024 году - 6,4 млн манатов.

Председатель также сообщил, что 6 из каждых 100 человек, заключивших в прошлом году договор агрострахования, сделали это на добровольной основе.

Садыгов отметил, что хлопок занимает второе место в стране по популярности среди фермеров. "30% площадей хлопка застрахованы, что также приводит к увеличению выплат по ущербу. Если в 2023 году выплачено 950 тыс. манатов ущерба, то в 2024 году эта цифра достигла 1,2 млн. манатов. Это наблюдается впервые", - сказал он.