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Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов 

Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов  Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов 
АПК
5 июня 2025 г. 15:33
Фонд агрострахования за 5 месяцев выплатил фермерам более 4 млн манатов 

В январе-мае текущего года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам более 4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель фонда Фуад Садыгов.

По его словам, в 2023 году эта цифра составила 2,4 млн манатов, а в 2024 году - 6,4 млн манатов.

Председатель также сообщил, что 6 из каждых 100 человек, заключивших в прошлом году договор агрострахования, сделали это на добровольной основе.

Садыгов отметил, что хлопок занимает второе место в стране по популярности среди фермеров. "30% площадей хлопка застрахованы, что также приводит к увеличению выплат по ущербу. Если в 2023 году выплачено 950 тыс. манатов ущерба, то в 2024 году эта цифра достигла 1,2 млн. манатов. Это наблюдается впервые", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu 5 ayda fermerlərə 4 milyon manatdan artıq ödəniş edib

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