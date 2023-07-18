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Фонд агрострахования: С начала года поступило около 7 тыс. заявок по страховым случаям

Фонд агрострахования: С начала года поступило около 7 тыс. заявок по страховым случаям 19:15 В этом году в Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило около 7 тысяч заявок, связанных с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям.
АПК
18 июля 2023 г. 20:16
Фонд агрострахования: С начала года поступило около 7 тыс. заявок по страховым случаям

В этом году в Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило около 7 тысяч заявок, связанных с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям.

Об этом Report заявил председатель правления фонда Фуад Садыгов.

По его словам, в этом году фермеры застраховали около 400 тыс. га сельскохозяйственных угодий: "На порядка 125 тыс. га земледельцы понесли полный или частичный урон. На этих площадях нами застрахована производственная мощность равная 135 млн манатов. В настоящее время идет процесс оценивания ущерба, после чего будут произведены компенсационные выплаты".

Ф.Садыгов сообщил, что оценка ущерба проводится независимыми экспертами в два этапа: "Первый этап - это оценка на момент определения ущерба. То есть независимый эксперт по агрострахованию выезжает на поле, регистрирует страховой случай и проводит первоначальную оценку ущерба. Второй этап проводится за три-пять дней до сбора урожая, то есть определяется разница между объемом урожая, который фермер рассчитывал собрать, и фактически полученной продукцией".

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Версия на азербайджанском языке ASF: "Bu il əkin sahələrinə dəyən zərərlərlə bağlı 7 minə yaxın müraciət daxil olub"

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