Фонд агрострахования: С начала года поступило около 7 тыс. заявок по страховым случаям

19:15 В этом году в Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило около 7 тысяч заявок, связанных с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям.

В этом году в Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило около 7 тысяч заявок, связанных с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям.

Об этом Report заявил председатель правления фонда Фуад Садыгов.

По его словам, в этом году фермеры застраховали около 400 тыс. га сельскохозяйственных угодий: "На порядка 125 тыс. га земледельцы понесли полный или частичный урон. На этих площадях нами застрахована производственная мощность равная 135 млн манатов. В настоящее время идет процесс оценивания ущерба, после чего будут произведены компенсационные выплаты".

Ф.Садыгов сообщил, что оценка ущерба проводится независимыми экспертами в два этапа: "Первый этап - это оценка на момент определения ущерба. То есть независимый эксперт по агрострахованию выезжает на поле, регистрирует страховой случай и проводит первоначальную оценку ущерба. Второй этап проводится за три-пять дней до сбора урожая, то есть определяется разница между объемом урожая, который фермер рассчитывал собрать, и фактически полученной продукцией".