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Фонд аграрного страхования: Выплаты фермерам в Азербайджане в 2025 году могут увеличиться на 50-70%

Фонд аграрного страхования: Выплаты фермерам в Азербайджане в 2025 году могут увеличиться на 50-70% В Азербайджане за январь-апрель этого года в рамках системы аграрного страхования фермерам выплачено 3,7 млн манатов в качестве компенсации за ущерб.
АПК
2 мая 2025 г. 14:03
Фонд аграрного страхования: Выплаты фермерам в Азербайджане в 2025 году могут увеличиться на 50-70%

В Азербайджане в 2025 году выплаты фермерам на возмещение по страховым случаям могут увеличиться на 50-70% по сравнению с 2024 годом. 

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, в январе-апреле 2025 года Фонд выплатил фермерам 3,7 млн манатов по страховым случаям. 

"Мы считаем, что в этом году объемы выплат фермам будут на 50-70% выше по сравнению с прошлым годом. За последние два года этот показатель  (выплат по страховым случаям) превышал 10 млн манатов в год", - отметил Садыгов.

Он добавил, что применяемая в Азербайджане некоммерческая модель аграрного страхования создана на основе успешного опыта Турции.

Садыгов подчеркнул, что в независимый экспертный кластер, учрежденный Фондом, в настоящее время входят 95 специалистов, лицензированных Центральным банком.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu: Bu il Azərbaycanda fermerlərə dəymiş zərər 50-70 % arta bilər

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