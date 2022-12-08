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Фонд аграрного страхования: Процесс страхования осенних посевов завершится к концу месяца

Фонд аграрного страхования: Процесс страхования осенних посевов завершится к концу месяца Заявки на декларирование, страхование и субсидирование осенних посевов фермерами Азербайджана должны быть представлены до 30 декабря.
АПК
8 декабря 2022 г. 13:45
Фонд аграрного страхования: Процесс страхования осенних посевов завершится к концу месяца

Заявки на декларирование, страхование и субсидирование осенних посевов фермерами Азербайджана должны быть представлены до 30 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

В обращении Фонда к фермерам говорится, что страхование посевов 7 культур - пшеницы, ячменя, риса, чая, лимона, фундука и кукурузы, посаженных на 10 и более гектарах земли, является обязательным, поскольку эти культуры играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны: "Субсидии на них предоставляются только при наличии договора страхования. Фермеру необходимо загрузить требуемые документы для получения субсидии, включая договор аграрного страхования и результаты агрохимического анализа, в свой личный кабинет в электронной системе министерства сельского хозяйства".

"Фонд аграрного страхования призывает фермеров застраховать сельхозугодия на льготных условиях до 30 декабря, чтобы защитить свою продукцию и доходы от угроз", - говорится в сообщении Фонда.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu: "Payızlıq əkinlərin sığorta prosesi dekabrın 30-da dayandırılacaq"

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