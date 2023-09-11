Фонд аграрного страхования призывает фермеров своевременно декларировать свои посевы

Хотя фермеры проводят посевные работы с сентября по октябрь, они откладывают страхование посевов на конец года.
Как передает Report, об этом заявил председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыгов.
Он добавил, что в результате посевы остаются незастрахованными в течение нескольких месяцев.
По его словам, фермеры могут получить ущерб, если в это время произойдут какие-либо стихийные бедствия: "В этом случае компенсировать ущерб будет невозможно. Мы призываем фермеров своевременно декларировать посевы и заключать договор страхования, чтобы обезопасить себя от возможного ущерба”.