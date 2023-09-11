О нас

Фонд аграрного страхования призывает фермеров своевременно декларировать свои посевы

Фонд аграрного страхования призывает фермеров своевременно декларировать свои посевы Хотя фермеры проводят посевные работы с сентября по октябрь, они откладывают страхование посевов на конец года.
АПК
11 сентября 2023 г. 11:36
Фонд аграрного страхования призывает фермеров своевременно декларировать свои посевы

Хотя фермеры проводят посевные работы с сентября по октябрь, они откладывают страхование посевов на конец года.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыгов.

Он добавил, что в результате посевы остаются незастрахованными в течение нескольких месяцев.

По его словам, фермеры могут получить ущерб, если в это время произойдут какие-либо стихийные бедствия: "В этом случае компенсировать ущерб будет невозможно. Мы призываем фермеров своевременно декларировать посевы и заключать договор страхования, чтобы обезопасить себя от возможного ущерба”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu fermerləri əkinlərini vaxtında bəyan etməyə çağırır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi