Фонд аграрного страхования призывает фермеров своевременно декларировать свои посевы

Хотя фермеры проводят посевные работы с сентября по октябрь, они откладывают страхование посевов на конец года.

Хотя фермеры проводят посевные работы с сентября по октябрь, они откладывают страхование посевов на конец года.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыгов.

Он добавил, что в результате посевы остаются незастрахованными в течение нескольких месяцев.

По его словам, фермеры могут получить ущерб, если в это время произойдут какие-либо стихийные бедствия: "В этом случае компенсировать ущерб будет невозможно. Мы призываем фермеров своевременно декларировать посевы и заключать договор страхования, чтобы обезопасить себя от возможного ущерба”.