В Азербайджане для получения субсидий на сев озимых их необходимо застраховать

В Азербайджане фермеры, сеющие озимые зерновые на площади 10 гектаров и более, для получения субсидий должны в обязательном порядке застраховать свои посевы.

В Азербайджане фермеры, сеющие озимые зерновые на площади 10 гектаров и более, для получения субсидий должны в обязательном порядке застраховать свои посевы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорится в обращении Фонда аграрного страхования к сельхозпроизводителям.

Фермеры могут подать заявление на аграрное страхование после того, как заявят о своих посевах в информационной системе "Электронное сельское хозяйство".

Также они могут в любое время позвонить по телефону 1651 и заключить электронное соглашение.