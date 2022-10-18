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В Азербайджане для получения субсидий на сев озимых их необходимо застраховать

В Азербайджане для получения субсидий на сев озимых их необходимо застраховать В Азербайджане фермеры, сеющие озимые зерновые на площади 10 гектаров и более, для получения субсидий должны в обязательном порядке застраховать свои посевы.
АПК
18 октября 2022 г. 12:52
В Азербайджане для получения субсидий на сев озимых их необходимо застраховать

В Азербайджане фермеры, сеющие озимые зерновые на площади 10 гектаров и более, для получения субсидий должны в обязательном порядке застраховать свои посевы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом говорится в обращении Фонда аграрного страхования к сельхозпроизводителям.

Фермеры могут подать заявление на аграрное страхование после того, как заявят о своих посевах в информационной системе "Электронное сельское хозяйство".

Также они могут в любое время позвонить по телефону 1651 и заключить электронное соглашение.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu taxıl əkən fermerlərə müraciət edib

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