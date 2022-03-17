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Фонд аграрного страхования обратился к фермерам в связи с погодными условиями

Фонд аграрного страхования обратился к фермерам в связи с погодными условиями В связи с изменением погодных условий Фонд аграрного страхования обратился к фермерам и предпринимателям, застраховавших посевы, провести осмотр своих участков и обратиться в фонд в случае происшествия.
АПК
17 марта 2022 г. 15:04
Фонд аграрного страхования обратился к фермерам в связи с погодными условиями

В связи с изменением погодных условий Фонд аграрного страхования обратился к фермерам и предпринимателям, застраховавших посевы, провести осмотр своих участков и обратиться в фонд в случае происшествия.

Об этом Report сообщили в Фонде.

"Изменение погодных условий в последние дни, снижение температуры, осадки и сильный ветер также представляют угрозу для сельскохозяйственных угодий. В связи с этим призываем фермеров провести осмотр посевных площадей и обратиться в фонд в случае инцидента", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu hava şəraiti ilə əlaqədar fermerlərə müraciət edib

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