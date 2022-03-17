Фонд аграрного страхования обратился к фермерам в связи с погодными условиями

В связи с изменением погодных условий Фонд аграрного страхования обратился к фермерам и предпринимателям, застраховавших посевы, провести осмотр своих участков и обратиться в фонд в случае происшествия.

В связи с изменением погодных условий Фонд аграрного страхования обратился к фермерам и предпринимателям, застраховавших посевы, провести осмотр своих участков и обратиться в фонд в случае происшествия.

Об этом Report сообщили в Фонде.

"Изменение погодных условий в последние дни, снижение температуры, осадки и сильный ветер также представляют угрозу для сельскохозяйственных угодий. В связи с этим призываем фермеров провести осмотр посевных площадей и обратиться в фонд в случае инцидента", - говорится в обращении.