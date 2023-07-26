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Фонд Аграрного страхования обеспечил страховой защитой имущество на 458 млн манатов

Фонд Аграрного страхования обеспечил страховой защитой имущество на 458 млн манатов 15:37 В первом полугодии текущего года Фонд аграрного страхования заключил договоры на страхование 326 000 га сельскохозяйственных угодий и 4 506 сельскохозяйственных животных. Как сообщает Report со ссылкой на данные Фонда, по этим договорам было обесп
АПК
26 июля 2023 г. 16:19
Фонд Аграрного страхования обеспечил страховой защитой имущество на 458 млн манатов

В первом полугодии текущего года Фонд аграрного страхования заключил договоры на страхование 326 000 га сельскохозяйственных угодий и 4 506 сельскохозяйственных животных.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Фонда, по этим договорам было обеспечено страховое покрытие на 437 млн манатов и 20,6 млн манатов соответственно, а всего на 457,6 млн манатов.

К часто страхуемым культурам относятся пшеница, ячмень, хлопок, кукуруза, фундук, сахарная свекла, рис, виноградные поля, а также фруктовые сады. За отчетный период было собрано 11 млн манатов страховых премий по страхованию земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с законодательством, в целях государственной поддержки фермеров 50% страховых взносов оплачивается государством. Таким образом фермеры заплатили половину страховых взносов за сельскохозяйственные поля в размере 5,5 млн манатов, а остальная часть была погашена государством.

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Версия на английском языке Agrarian Insurance Fund provides insurance coverage of $270M
Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu I yarımildə 458 milyon manatlıq sığorta təminatı verib

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