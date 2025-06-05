Фонд аграрного страхования: Фермеры заявили об ущербе урожаю на 40 млн манатов

16:22

С начала 2025 года в Фонд аграрного страхования поступили заявления от сельскохозяйственных производителей о нанесенном урожаю ущербе на общую сумму около 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель фонда Фуад Садыгов на пресс-конференции.

По его словам, резкие изменения погодных условий и участившиеся природные катаклизмы не обошли стороной и Азербайджан.

"Заморозки в конце февраля, дожди в мае, град, ливни - все это серьезно повлияло на сельхозпроизводителей. Мы провели необходимые экспертизы, и после завершения сборочной кампании выплаты по ущербу будут осуществлены поэтапно", - отметил он.

Садыгов уточнил, что это не следует рассматривать как затягивание процесса. "Уборка пшеницы продолжается до августа, сбор хлопка - до ноября-декабря. Выплаты начнутся после завершения сбора урожая", - добавил он.