Фонд аграрного страхования до конца года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям

Фонд аграрного страхования Азербайджана до конца этого года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в 2021/2022 годах заключено 55 024 договора аграрного страхования по растениеводству, из которых 41 529 (около 75%) приходится на посевы пшеницы и ячменя.

В целом на сегодняшний день фонд застраховал 23% посевных площадей по всей стране. Из почти 450 тысяч гектаров застрахованных посевных площадей 370 тысяч гектаров составляют поля пшеницы и ячменя.

В посевном сезоне 2021/2022 года сумма собранных страховых взносов по растениеводству превысила 11,5 млн манатов.

Председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов отметил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом на рынке аграрного страхования произошел рост в 5,5 раза, а за 9 месяцев 2022 года положительная динамика продолжилась. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост в 3,3 раза.