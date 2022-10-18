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Фонд аграрного страхования до конца года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям

Фонд аграрного страхования до конца года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям
АПК
18 октября 2022 г. 12:48
Фонд аграрного страхования до конца года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям

Фонд аграрного страхования Азербайджана до конца этого года выплатит 3 млн манатов по страховым случаям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в 2021/2022 годах заключено 55 024 договора аграрного страхования по растениеводству, из которых 41 529 (около 75%) приходится на посевы пшеницы и ячменя.

В целом на сегодняшний день фонд застраховал 23% посевных площадей по всей стране. Из почти 450 тысяч гектаров застрахованных посевных площадей 370 тысяч гектаров составляют поля пшеницы и ячменя.

В посевном сезоне 2021/2022 года сумма собранных страховых взносов по растениеводству превысила 11,5 млн манатов.

Председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов отметил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом на рынке аграрного страхования произошел рост в 5,5 раза, а за 9 месяцев 2022 года положительная динамика продолжилась. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост в 3,3 раза.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu bu ilin sonuna qədər 3 milyon manat ödəniş edəcək

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