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Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 11 месяцев

Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 11 месяцев Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 11 месяцев
АПК
28 декабря 2024 г. 15:03
Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 11 месяцев

В январе-ноябре текущего года Фонд аграрного страхования Азербайджана застраховал 410 561 га посевных площадей, а также 3 169 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за 11 месяцев в секторе растениеводства собрано страховых взносов на сумму 10,934 млн манатов, а в сфере животноводства - 1,895 млн манатов.

Таким образом, общий объем страховых взносов составил 12,829 млн манатов, а страховое обеспечение - 481 млн манатов.

За отчетный период страховые выплаты Фонда составили 5,642 млн манатов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, страховые выплаты в секторе растениеводства выросли в 2,3 раза - до 4,659 млн манатов, а выплаты в сфере животноводства - примерно на 40% - до 983 тыс. манатов.

В Азербайджане 50% аграрных страховых взносов оплачивает государство, а оставшуюся часть - фермеры.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu 11 aylıq nəticələri açıqlayıb

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