Фирудин Тагиев: В основе сельского хозяйства Азербайджана лежит управляемая система орошения

В настоящее время в основе сельского хозяйства Азербайджана лежит управляемая система орошения.

В настоящее время в основе сельского хозяйства Азербайджана лежит управляемая система орошения.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела контроля землепользования министерства Фирудин Тагиев на Бакинской климатической неделе.

По его словам, Азербайджан является одной из стран с ограниченными земельными ресурсами.

"55% земель в стране - это земли сельскохозяйственного назначения. Примерно половина из них пригодна для возделывания. Остальные - это территории, используемые для животноводства", - сказал он.

Тагиев отметил, что богарное земледелие в стране не дает нужных результатов. "Мы ожидаем более широкого распространения применения управляемых ирригационных систем, которые приводят не только к экономии воды в сельскохозяйственном секторе, но и к повышению продуктивности. Поэтому сейчас в основе сельского хозяйства лежит управляемая система орошения", - сказал он.