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Фирдовси Фикретзаде: На освобожденных территориях ожидается серьезный рост животноводства

Фирдовси Фикретзаде: На освобожденных территориях ожидается серьезный рост животноводства После восстановления животноводческих хозяйств на освобожденных от оккупации территориях показатель самообеспеченности мясом и молочной продукцией вырастет с текущих 85% до 99%.
АПК
13 января 2022 г. 18:12
Фирдовси Фикретзаде: На освобожденных территориях ожидается серьезный рост животноводства

После восстановления животноводческих хозяйств на освобожденных от оккупации территориях показатель самообеспеченности мясом и молочной продукцией вырастет с текущих 85% до 99%.

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Он подчеркнул, что в прошлом году наблюдался стабильный рост производства аграрной продукции: "По приблизительным оценкам, в прошлом году в Азербайджане было произведено около 70 тысяч тонн фундука. Это рекордный показатель. В то же время наблюдается значительный рост производства черешни, персика, абрикосов. Важную роль в ненефтяном секторе играет хлопководство. В то же время в прошлом году Азербайджан впервые экспортировал бахчевых на сумму около 15 млн долларов США. Экспорт раннего картофеля достиг 90 тыс. тонн".

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Версия на английском языке Firdovsi Fikratzada: "Increase in livestock expected in liberated territories"
Версия на азербайджанском языке Firdovsi Fikrətzadə: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə heyvandarlıq sahəsi üzrə ciddi artım gözlənilir"

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