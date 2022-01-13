Фирдовси Фикретзаде: На освобожденных территориях ожидается серьезный рост животноводства

После восстановления животноводческих хозяйств на освобожденных от оккупации территориях показатель самообеспеченности мясом и молочной продукцией вырастет с текущих 85% до 99%.

После восстановления животноводческих хозяйств на освобожденных от оккупации территориях показатель самообеспеченности мясом и молочной продукцией вырастет с текущих 85% до 99%.

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Он подчеркнул, что в прошлом году наблюдался стабильный рост производства аграрной продукции: "По приблизительным оценкам, в прошлом году в Азербайджане было произведено около 70 тысяч тонн фундука. Это рекордный показатель. В то же время наблюдается значительный рост производства черешни, персика, абрикосов. Важную роль в ненефтяном секторе играет хлопководство. В то же время в прошлом году Азербайджан впервые экспортировал бахчевых на сумму около 15 млн долларов США. Экспорт раннего картофеля достиг 90 тыс. тонн".