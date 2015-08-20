ФИФА создаст глобальную систему лицензирования клубов в 2016 году

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ К концу 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) разработает глобальную систему лицензирования клубов. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

По информации, в ФИФА установят минимальные критерии для лицензирования клубов. Их установят в пяти ключевых сферах: спортивной, инфраструктурной, административной, а также юридической и финансовой.

Кроме того, федерация разработает региональные стандарты для всех шести конфедераций. Эти стандарты будут обязательными для выполнения.