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    ФИФА создаст глобальную систему лицензирования клубов в 2016 году

    Федерация разработает региональные стандарты для всех шести конфедераций

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ К концу 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) разработает глобальную систему лицензирования клубов. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

    По информации, в ФИФА установят минимальные критерии для лицензирования клубов. Их установят в пяти ключевых сферах: спортивной, инфраструктурной, административной, а также юридической и финансовой.

    Кроме того, федерация разработает региональные стандарты для всех шести конфедераций. Эти стандарты будут обязательными для выполнения.

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