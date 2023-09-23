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Фестиваль вина и винограда в Шамахы отложен

Фестиваль вина и винограда в Шамахы отложен Фестиваль вина и винограда, запланированный на 29 сентября – 1 октября в Шамахе Государственным агентством по туризму и исполнительной властью Шамахинского района отложен.
АПК
23 сентября 2023 г. 14:05
Фестиваль вина и винограда в Шамахы отложен

Фестиваль вина и винограда, запланированный на 29 сентября – 1 октября в Шамахы Государственным агентством по туризму и Исполнительной властью района отложен.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, так как в программе мероприятия предусмотрены различные концерты и развлечения, оргкомитет, производители винограда и винной продукции решили изменить время фестиваля в знак уважения к памяти наших шехидов.

Дополнительная информация о новой дате проведения фестиваля будет предоставлена позднее.

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Версия на английском языке Wine and Grape Festival in Shamakhi postponed
Версия на азербайджанском языке Şamaxıda keçiriləcək Üzüm və Şərab Festivalı təxirə salınıb

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