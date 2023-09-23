Фестиваль вина и винограда в Шамахы отложен

Фестиваль вина и винограда, запланированный на 29 сентября – 1 октября в Шамахе Государственным агентством по туризму и исполнительной властью Шамахинского района отложен.

Фестиваль вина и винограда, запланированный на 29 сентября – 1 октября в Шамахы Государственным агентством по туризму и Исполнительной властью района отложен.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, так как в программе мероприятия предусмотрены различные концерты и развлечения, оргкомитет, производители винограда и винной продукции решили изменить время фестиваля в знак уважения к памяти наших шехидов.

Дополнительная информация о новой дате проведения фестиваля будет предоставлена позднее.