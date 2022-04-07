Фермеры в Азербайджане получили более 151 млн манатов субсидий за осенние посевы

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана 7 апреля выплатило 6 424 фермерам субсидии в размере 12 млн 195 тыс. манатов за осенние посевы.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана 7 апреля выплатило 6 424 фермерам субсидии в размере 12 млн 195 тыс. манатов за осенние посевы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Выплаченные субсидии охватывают 59 тыс. 709 гектаров посевных площадей. Таким образом, сумма выплаченных субсидий за осенние посевы в 2021/2022 гг. составила 151,7 млн манатов, а посевная площадь, на которую была выплачена субсидия, превысила 768 тыс. гектаров.

Субсидии переведены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.