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    Фермеры-семеноводы Азербайджана получат грант в размере 1 млн манатов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Государственная служба управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства выделит фермерам-семеноводам грант в размере 1 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом сказал глава службы Мирза Алиев на I Общереспубликанском совещании частных семеноводов в Баку.

    По его словам, в настоящее время 30-35% спроса Азербайджана на семена удовлетворяется за счет местного производства:

    "Мы не можем мириться с этим. Главным приоритетом является развитие частного семеноводства. Мы планируем реализовать комплексные меры, охватывающие различные области. Достигнута договоренность о выделении 1 млн манатов на развитие частного семеноводства", - сказал он.

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