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Фермеры обсудили с министром стимулирование производства пшеницы в Азербайджане

Фермеры обсудили с министром стимулирование производства пшеницы в Азербайджане В ООО "Baku Business Center" при Министерстве экономики прошло совещание по вопросу реализации указа президента Азербайджана от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".
АПК
26 июля 2022 г. 12:15
Фермеры обсудили с министром стимулирование производства пшеницы в Азербайджане

В ООО "Baku Business Center" при Министерстве экономики прошло совещание по вопросу реализации указа президента Азербайджана от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов, председатель правления Агентства государственных резервов Сабухи Садыгов, председатель ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" Заур Микаилов, производители зерновых и фермеры.

На встрече было заявлено, что фермеры будут получать субсидии на урожай продовольственной пшеницы, которую они поставляют в Агентство государственных резервов и на мукомольные предприятия. Кроме того, будет поощряться применение современных ирригационных систем для посадки продовольственной пшеницы. Вместе с тем, будет определена минимальная закупочная цена на продовольственную пшеницу. Благодаря этому будет дополнительно стимулировано производство продовольственной пшеницы и внесен важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

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