​Фермерам предложат комплект и оборудование оросительных систем на льготной основе

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении льготы на комплект и оборудование оросительных систем, передаваемых в лизинг Открытым акционерным обществом "Агролизинг" или реализуемых путем лизинга.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы в целях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения принимаются целенаправленные меры по созданию водохранилищ и новых водоемов, а также усилению оросительных систем. В этом направлении в стране реализован ряд крупных проектов и создана инфраструктура, оснащенная современным технологическим оборудованием. Осуществляемые меры диктуют необходимость применения прогрессивных технологий в орошении и дальнейшего расширения мощных оросительных систем, повышения интереса предпринимателей к данной сфере и вложения инвестиций.

Глава государства в целях ликвидации негативных последствий длительных засух, улучшения водоснабжения, а также повышения интереса предпринимателей к данной сфере и стимулирования инвестирования распорядился установить в отношении комплекта и оборудования оросительных систем, передаваемых Открытым акционерным обществом "Агролизинг" в лизинг физическим и юридическим лицам или реализуемых путем лизинга, льготу в объеме 40 процентов их первоначальной стоимости.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение двух месяцев установить порядок предоставления льготы, применяемой в отношении комплекта и оборудования оросительных систем, и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.