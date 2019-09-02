Азербайджанских фермеров могут лишить субсидий на два года из-за неверных данных

Если более 50% предоставленной фермерами информации о земельном участке окажется неверной, они на два года лишатся субсидий.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По его словам, данные, которые фермер вводит в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", будут оперативно проверяться: "Если будет неверно до 5% информации, фермер получит субсидии, если 20% информации будет ошибочной, то субсидии сократят на 30%, если 30-50% - фермер лишиться субсидии на год, более 50% - на 2 года".