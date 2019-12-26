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Фермеры получат субсидии через AKIA

​Фермеры получат субсидии через AKİA

Со следующего года субсидии фермерам будут выдаваться посредством Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) через электронную сельскохозяйственную информационную систему.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель агентства Мирза Алиев.

По его словам, выдача субсидий в следующем году будет осуществляться через фермерские карты нового поколения.

"В 2020 году 350-400 тыс. фермеров получат бесплатные банковские карты. Они смогут обналичить 25% средств, а оставшиеся 75% использовать в безналичной форме. Со вчерашнего дня карты раздаются в Хачмазском районе в филиалах KapitalBank", - сказал он.

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