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Фермерам в Азербайджане предоставят субсидию

Фермерам в Азербайджане предоставят субсидию С целью возмещения части затрат на проведение агрохимического анализа земель в Азербайджане, приобретения и установку современных оросительных систем и опор на многолетних насаждениях будет предоставлена субсидия за каждый гектар пахотной земли.
АПК
30 декабря 2021 г. 17:34
Фермерам в Азербайджане предоставят субсидию

С целью возмещения части затрат на проведение агрохимического анализа земель в Азербайджане, приобретения и установку современных оросительных систем и опор на многолетних насаждениях будет предоставлена субсидия за каждый гектар пахотной земли.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере" от 27 июня 2019 года.

Субсидия предоставляется фермерам на каждый гектар пашни в целях возмещения части расходов, понесенных на приобретение средств сельскохозяйственного производства, используемых для возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии с целевым назначением земель сельскохозяйственного назначения под возделывание и многолетние насаждения.

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