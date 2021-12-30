Фермерам в Азербайджане предоставят субсидию

С целью возмещения части затрат на проведение агрохимического анализа земель в Азербайджане, приобретения и установку современных оросительных систем и опор на многолетних насаждениях будет предоставлена субсидия за каждый гектар пахотной земли.

С целью возмещения части затрат на проведение агрохимического анализа земель в Азербайджане, приобретения и установку современных оросительных систем и опор на многолетних насаждениях будет предоставлена субсидия за каждый гектар пахотной земли.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере" от 27 июня 2019 года.

Субсидия предоставляется фермерам на каждый гектар пашни в целях возмещения части расходов, понесенных на приобретение средств сельскохозяйственного производства, используемых для возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии с целевым назначением земель сельскохозяйственного назначения под возделывание и многолетние насаждения.