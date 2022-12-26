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Фермерам роздано около 1 млн выращенных в Азербайджане местных тутовых саженцев

Фермерам роздано около 1 млн выращенных в Азербайджане местных тутовых саженцев В целях увеличения кормовой базы в шелководстве продолжается разведение тутовых саженцев, адаптированных к местным условиям. В рамках комплексных мер в этом году к высадке было подготовлено около 1 млн местных тутовых саженцев.
АПК
26 декабря 2022 г. 14:32
Фермерам роздано около 1 млн выращенных в Азербайджане местных тутовых саженцев

В целях увеличения кормовой базы в шелководстве продолжается разведение тутовых саженцев, адаптированных к местным условиям. В рамках комплексных мер в этом году к высадке было подготовлено около 1 млн местных тутовых саженцев.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, саженцы планируется посадить на территории шелководческих районов и червоводческих хозяйств, а также в лесополосах, специально выделенных министерством экологии и природных ресурсов.

Саженцы были доставлены на Бардинский коконосушильный пункт, откуда были розданы по районам.

Листья тутовника, в частности, предназначены для кормления тутового шелкопряда.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yetişdirilmiş 1 milyona yaxın yerli tut tingi fermerlərə paylanıb

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