FB: Изменение климата и возможный срыв продуктовой сделки угрожают рынку зерна

Глобальному рынку зерна может угрожать изменение климата и возможный срыв продуктовой сделки.

Глобальному рынку зерна может угрожать изменение климата и возможный срыв продуктовой сделки.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

Зерновая сделка сыграла основную роль в снижение цен в мире. Однако, по мнению аналитиков, она может сорваться, что приведет к очередному взлету цен на продовольствие.

По данным газеты, угроза глобальному рынку исходит также и от изменения климата. Речь идет об охлаждении поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что меняет циркуляцию атмосферы, в частности ветра, давления и осадков. Эксперты указали на то, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, которое и так длится три года подряд, в этом году может оказать пагубное влияние во всем мире.

Аналитики сравнили будущее зерновой сделки с "полетом с одним двигателем". Речь идет о том, что пока двигатель работает, ситуация относительно стабильная. Однако при его остановке могут возникнуть серьезные проблемы.