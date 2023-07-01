ФАС Азербайджана: владельцы пострадавших от непогоды хозяйств получат компенсацию

Владельцы застрахованных хозяйств, которым был нанесен ущерб проливными дождями и наводнениями, наблюдавшимися на территории республики в последние дни, получат компенсацию.

Владельцы застрахованных хозяйств, которым был нанесен ущерб проливными дождями и наводнениями, наблюдавшимися на территории республики в последние дни, получат компенсацию.

Об этом Report сообщили в Фонде аграрного страхования (ФАС) Азербайджана.

Ведомство призвал фермеров сообщать о произошедших страховых случаях.

"Согласно официальной информации, в июне в отдельных регионах осадки наблюдались в течение 11-24 дней. По сравнению с показателем прошлого года случаи выпадения града в стране увеличились более чем в два раза (38 против 18). Только в июне наблюдалось 55 случаев селей.

В последние дни июня, в частности, в Исмаиллинском, Тертерском, Геранбойском, Дашкесанском, Шамахинском районах, нанесен ущерб имуществу граждан, приусадебным участкам, сельскохозяйственным угодьям и хозяйствам, особенно животноводческим и пчеловодческим.

Ущерб, нанесенный в результате стихийных бедствий, града, проливных дождей, наводнений, покрывается аграрным страхованием. Застрахованным хозяйствам, пострадавшим в результате этих случаев, будет выплачена компенсация", - подчеркнули в фонде.

Там добавили, что после получения обращений на места будут направлены эксперты аграрного страхования, которые оценят размер ущерба, после чего фонд возместит причиненный фермерам ущерб.

Напомним, что в целях поддержки фермеров государство выплачивает 50%, т.е. половину взноса по аграрному страхованию. Другими словами, фермеры могут застраховать свои хозяйства и сельскохозяйственные угодья, то есть свой доход, от множества рисков, заплатив вдвое меньше.