Фархад Гарашов: Производителям граната необходимо увеличить субсидии

Для расширения площади гранатовых садов в Азербайджане необходимо увеличить государственные субсидии фермерам, а также повысить качество удобрений и пестицидов.

Для расширения площади гранатовых садов в Азербайджане необходимо увеличить государственные субсидии фермерам, а также повысить качество удобрений и пестицидов.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

"Азербайджанский гранат выделяется на мировом рынке высоким качеством, уникальным вкусом, сладостью, высоким содержанием антиоксидантов и способностью к длительному хранению. На данный момент основными экспортными направлениями являются Россия и Грузия, а до начала российско-украинской войны значительную долю экспорта занимала Украина", - сказал он.

По словам Ф. Гарашова, для повышения конкурентоспособности азербайджанского граната на международной арене необходимо расширять экспортные рынки, активно продвигать продукт и привлекать фермеров к участию как в местных, так и в международных выставках.