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Фархад Гарашов: Производителям граната необходимо увеличить субсидии

Фархад Гарашов: Производителям граната необходимо увеличить субсидии Для расширения площади гранатовых садов в Азербайджане необходимо увеличить государственные субсидии фермерам, а также повысить качество удобрений и пестицидов.
АПК
24 декабря 2024 г. 12:57
Фархад Гарашов: Производителям граната необходимо увеличить субсидии

Для расширения площади гранатовых садов в Азербайджане необходимо увеличить государственные субсидии фермерам, а также повысить качество удобрений и пестицидов.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

"Азербайджанский гранат выделяется на мировом рынке высоким качеством, уникальным вкусом, сладостью, высоким содержанием антиоксидантов и способностью к длительному хранению. На данный момент основными экспортными направлениями являются Россия и Грузия, а до начала российско-украинской войны значительную долю экспорта занимала Украина", - сказал он.

По словам Ф. Гарашова, для повышения конкурентоспособности азербайджанского граната на международной арене необходимо расширять экспортные рынки, активно продвигать продукт и привлекать фермеров к участию как в местных, так и в международных выставках.

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Версия на английском языке Association chair: More state subsidies need to be allocated for farmers in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fərhad Qaraşov: “Nar istehsalçılarına subsidiyanı artırmaq lazımdır”

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