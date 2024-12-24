Фархад Гарашов: Мы намерены экспортировать гранат в страны Европы и Персидского залива

Азербайджан намерен расширить рынки экспорта граната, добавив к традиционным направлениям страны Европы и Персидского залива.

Азербайджан намерен расширить рынки экспорта граната, добавив к традиционным направлениям страны Европы и Персидского залива.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

"Мы регулярно проводим встречи и переговоры для увеличения числа торговых соглашений и привлечения иностранных покупателей. Однако высокие транспортные расходы создают значительные препятствия для экспортеров," - отметил Ф. Гарашов.

По его словам, важным элементом для создания бренда азербайджанского граната и его успешного продвижения на международном рынке является участие в крупных международных выставках, организация специализированных павильонов и активная деятельность торговых домов в этом направлении.

Председатель Ассоциации также сообщил, что за период с января по ноябрь 2024 года экспорт азербайджанского граната составил 29 359,6 тонн, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: "В общей сложности мы экспортировали гранаты в 15 стран. На данный момент фермеры еще продолжают сбор урожая, поэтому окончательные показатели могут измениться".