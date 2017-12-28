FAO запускает новый проект по пчеловодству в Азербайджане

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) планирует начать новый проект с министерством сельского хозяйства Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказала журналистам глава офиса FAO в Азербайджане Мелек Чакмак.

По словам М. Чакмак, данный проект является продолжением предыдущего проекта по развитию пчеловодства: "По мнению международных экспертов, азербайджанские породы пчел и местный мед – самые лучшие, и мы пытаемся поддержать выход данного продукта на мировой рынок".

Она отметила, что стоимость проекта составляет 800 тыс. долларов США: "Предыдущий проект оценивался в 200 тыс. долларов, а новый – в 800 тыс. Пчеловодство - сложная отрасль, и мы не должны довольствоваться исключительно медом. Нужно создавать условия для производства других продуктов".