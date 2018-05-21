ФАО выделит 350 тысяч долларов на развитие ветлаборатории в Азербайджане

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Баку. 21 мая. ОТЧЕТ. AZ / "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО в следующем месяце начнет реализацию новых проектов в Азербайджане".

Об этом сообщила Report глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, среди новых проектов следует отметить развитие овцеводства, искусственное осеменение и перенос эмбрионов, развитие картофельного семеневодства и пр. Бюджет проектов оценивается в 4 млн долларов. Правительство Азербайджана будет осуществлять финансирование посредством министерства сельского хозяйства.

М.Чакмак добавила, что в рамках программы сотрудничества планируется реализация проекта по развитию фундуководства в Азербайджане.

"Кроме того, будет реализован проект по развитию диагностических мощностей ветеринарной лаборатории, что является важным вопросом для Агентства продовольственной безопасности. Проект будет финансироваться ФАО. Для этой цели планируется выделить около 350 тысяч долларов".