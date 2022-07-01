ФАО: В советское время не контролировалось применение пестицидов

Страны Центральной Азии и Азербайджан пострадали от последствий отсутствия надлежащего управления и планирования производства и использования пестицидов в советское время.

Страны Центральной Азии и Азербайджан пострадали от последствий отсутствия надлежащего управления и планирования производства и использования пестицидов в советское время.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак на мероприятии, прошедшем 27-29 июня в Баку в рамках регионального проекта "Управление оборотом пестицидов и обезвреживание пестицидов, относящихся к стойким органическим загрязнителям, в странах Центральной Азии и Турции".

По ее словам, большое количество устаревших (просроченных) пестицидов до сих пор считается серьезной угрозой как для окружающей среды, так и для здоровья человека. М. Чакмак подчеркнула, что данный проект может решить эту проблему, поддерживая бенефициаров и правительства, и создавая устойчивые решения.

Ведущий технический специалист ФАО по сельскому хозяйству и проекта Таня Сантиванез отметила, что переупаковка устаревших пестицидов и их хранение в безопасной и контролируемой зоне является важным шагом для предотвращения опасностей для здоровья и окружающей среды в регионе до тех пор, пока не будет подходящего варианта утилизации.

"Поэтому очень важно правильно планировать и реализовывать эту защиту в сотрудничестве с правительством, а также повышать уровень осведомленности", — добавила она.

Зампредседателя Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Джафар Магеррамов отметил, что вместе с ФАО Азербайджан работает над более устойчивым управлением устаревшими (просроченными) пестицидами, и это начало важного сотрудничества.

27-28 июня состоялось заседание Регионального управляющего комитета проекта. Целью встречи было обсуждение приоритетов по странам, утверждение последующих мероприятий в рамках проекта и рабочих планов. В третий день мероприятия гости посетили полигон пестицидов "Джанги" и ознакомились с созданными на полигоне передовыми условиями и проделанной работой. Отметим, что в настоящее время на полигоне пестицидов "Джанги", где хранятся устаревшие (просроченные) пестициды, продолжается работа по упаковке 217 тонн особо опасных химических веществ по международным стандартам.

В мероприятиях приняли участие представители профильных государственных структур, эксперты и высокопоставленные лица из Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В первый день мероприятия были проведены технические тренинги по обращению с пестицидами, правилам использования средств индивидуальной защиты и гендерным элементам.

В рамках проекта, стартовавшего в 2019 году, на сегодняшний день проведен ряд мероприятий. За истекший период проведены инвентаризация непригодных к использованию пестицидов по стране, анализ законодательной базы, обработаны предложения по устранению пробелов, изучены альтернативные возможности уничтожения пестицидов, в частности, стойких органических загрязнителей, проведены соответствующие технические исследования.