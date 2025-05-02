ФАО: В сельхозполитике региона наблюдаются значительные изменения

ФАО: В сельхозполитике региона наблюдаются значительные изменения

В сельскохозяйственной политике региона, в который входит Азербайджан, наблюдаются значительные изменения.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дмитрий Звягинцев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, если раньше основное внимание уделялось продовольственной безопасности, повышению уровня самообеспечения и продуктивности, то сегодня страны фокусируются на агроэкологической и климатической адаптации, снижении воздействия изменений климата, включая это в свою политику. Принимаемые меры включают снижение выбросов парниковых газов, ограничение использования средств защиты растений, сохранение биоразнообразия и видов", - отметил он.

Звягинцев сказал, что уровень бюджетной поддержки на душу населения в сельской местности Азербайджана достаточно высок по сравнению со средним показателем по региону.

По его словам, в настоящее время в регионе обсуждаются дополнительные инструменты в направлении экологизации.