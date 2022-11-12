FAO: В этом году мировые расходы на импорт продовольствия достигнут 2 трлн долларов

Мировые расходы на импорт продовольствия в 2022 году достигнут 1,94 трлн долларов США, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Мировые расходы на импорт продовольствия в 2022 году достигнут 1,94 трлн долларов США, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Согласно документу, в этом году мировые расходы на импорт продовольствия достигнут рекордно высокого уровня:

"Наряду с этим, по сравнению с последним отчетом ожидается, что рост замедлится в связи с повышение цен на продовольствие и обесцениванием валют по отношению к доллару США. Хотя после российско-украинской войны цены на продовольствие во всем мире выросли, сейчас они несколько снизились. На эти страны приходится около 30% всего экспорта пшеницы, включая другие зерновые.

Хотя основная часть роста мирового импорта продовольствия приходится на более богатые страны, рост цен на продовольствие в основном затронул более бедные страны.

В то время как объем импорта продовольствия для стран с низким уровнем доходов, по прогнозам, сократится на 10%, ожидается, что он останется почти неизменным с точки зрения стоимости, что указывает на растущие проблемы с доступностью для этих стран".