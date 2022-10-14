ФАО: В Азербайджане сельхозконсультанты и фермеры слабо сотрудничают

В Азербайджане слабо развито сотрудничество консультантов по сельскохозяйственным вопросам с фермерами, исследовательскими институтами.

В Азербайджане слабо развито сотрудничество консультантов по сельскохозяйственным вопросам с фермерами, исследовательскими институтами.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAО) Киаран Гэннон на вебинаре, проведенном в рамках проекта "Укрепление консультационных услуг в области сельского хозяйства в Азербайджане".

По его словам, имеются некоторые недостатки в вопросах организации консультационных услуг в аграрной сфере: "Не хватает консультационных услуг, в частности, касательно вывода инноваций на рынок устойчивого производства, управления цепочками поставок".

По словам представителя ФAO, нынешний двухлетний проект поможет фермерам в этом направлении.